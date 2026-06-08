Минобороны предъявило воронежскому «Созвездию» претензии еще почти на 150 млн

Это не единственный спор между Минобороны и воронежским предприятием. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Созвездие» подало апелляционную жалобу на решение арбитража Москвы о взыскании в пользу министерства 150,9 млн руб. неустойки за нарушение сроков исполнения госконтракта. Рассмотрение жалобы назначено на 17 июня. В рамках дела оспаривается выполнение контракта на поставку, сборку, установку, настройку и ввод в эксплуатацию комплексной аппаратной связи для нужд ведомства. Его должны были исполнить до 10 ноября 2023 года, по состоянию на февраль просрочка составляла 453 дня. Ответчик возражал против удовлетворения требований и просил о снижении неустойки на основании несоразмерности последствиям. Суд первой инстанции не нашел оснований для этого и взыскал всю сумму.