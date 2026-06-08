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Зеленоградск вошёл в топ-5 городов по доходу от посуточной сдачи квартир

Калининград расположился на шестой строчке рейтинга.

Зеленоградск вошёл в топ-5 городов по доходу от посуточной сдачи квартир. Город занял четвёртое место в рейтинге. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе сервиса «Циан».

Эксперты выяснили, при каком проценте загрузки квартиры посуточная аренда становится для собственника выгоднее долгосрочной. В рейтинг вошли туристические центры с наибольшим объёмом предложения.

В среднем жильё в Зеленоградске сдают посуточно за 6,5 тысячи рублей. При этом долгосрочная аренда обходится примерно в 30,3 тысячи рублей.

«Всего 15% занятых дней в году могут обеспечить собственнику такой же доход, как долгосрочная аренда на протяжении всего года. Выгодно сдавать квартиру посуточно также в Светлогорске — нужно 20% занятых дней в году», — говорится в исследовании.

В топ-5 городов также вошли Анапа, Геленджик, Ессентуки и Иркутск. Калининград расположился на шестой строчке рейтинга.

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