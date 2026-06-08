Зеленоградск вошёл в топ-5 городов по доходу от посуточной сдачи квартир

«Всего 15% занятых дней в году могут обеспечить собственнику такой же доход, как долгосрочная аренда на протяжении всего года. Выгодно сдавать квартиру посуточно также в Светлогорске — нужно 20% занятых дней в году», — говорится в исследовании.