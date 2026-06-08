В Ростове ямочный ремонт завершили на площади более 68 тысяч «квадратах»

Отмечается, что департамент автомобильных дорог заключил еще шесть дополнительных контрактов на устранение ям. Сейчас работы ведутся на десяти объектах, на восьми из них ремонт уже завершили. Всего планируется привести в порядок 35 дорожных объектов, включая улицу Стартовую, бульвар Дружбы, улицу Бодрую, мост на проспекте Космонавтов, а также путепроводы в створе Текучева и на улице Нансена.