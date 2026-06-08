В Нижнем Новгороде протестируют аэродоставку грузов между улицами Костина и Голубева

За полетами будут следить специалисты: все рейсы выполнят с соблюдением требований безопасности. Сами аппараты оснащены комплексом технических решений — современной навигацией, парашютным модулем и световыми сигнальными огнями, что повышает надежность и предсказуемость полетов.