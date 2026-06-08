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В Нижнем Новгороде протестируют аэродоставку грузов между улицами Костина и Голубева

Испытания пройдут в рамках Экспериментального правового режима.

С 9 июня в Нижнем Новгороде стартует тестирование нового маршрута аэродоставки: беспилотные курьеры начнут курсировать между улицами Костина и Голубева.

Испытания пройдут в рамках Экспериментального правового режима (ЭПР), действующего в регионе, — он дает возможность отрабатывать применение дронов в реальных городских условиях.

За полетами будут следить специалисты: все рейсы выполнят с соблюдением требований безопасности. Сами аппараты оснащены комплексом технических решений — современной навигацией, парашютным модулем и световыми сигнальными огнями, что повышает надежность и предсказуемость полетов.

Параллельно продолжатся испытания на уже действующих тестовых направлениях: от улицы Костина до улицы Геологов, а также до улицы Коминтерна.

Развитие сервисов аэродоставки — один из шагов по интеграции беспилотных технологий в повседневную городскую инфраструктуру. Эта работа ведется в том числе в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».