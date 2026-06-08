Страховой рынок Липецкой области вырос до 3 млрд рублей за год

Отмечается, что в первом квартале 2026 года липецкие автовладельцы приобрели 93 тыс. полисов для личных легковых автомобилей — на 22% больше, чем годом ранее. Средняя цена такой страховки за год снизилась на 16,8%, до 5,3 тыс. руб. Также выросло число договоров автокаско с физлицами — на 7%, до 1,4 млн руб. Поддержку рынку оказали рост продаж новых машин и объемов автокредитования. Страхование финансовых рисков среди граждан показало восьмикратный рост — до 32 млн руб., при этом количество договоров увеличилось на 48,8%.