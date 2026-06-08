Суд в Прикамье запретил магазинам продавать сигареты возле школ

Учредителю ООО «Элемент — Трейд», УК ООО «РМ — Групп», было выдано предостережение о необходимости соблюдения обязательных требований. Но нарушения так и не были устранены. В итоге, суд признал противоправными действия ООО «Элемент — Трейд», выразившиеся в розничной торговле табачной и никотинсодержащей продукцией в магазинах вблизи школ, и обязал прекратить нарушения. Решение суда в законную силу еще не вступило.