Синоптики сказали, когда отступят дожди в Беларуси. Подробности БелТА рассказали в Белгидромет.
В республике синоптики прогнозируют дожди, а 11 июня — сильные дожди, до выходных 13 и 14 июня. Вместе с тем сохранится теплая погода.
«При развитии кучево-дождевой облачности осадки местами будут сопровождаться грозами, а в дневные часы 11 июня — еще и сильным порывистым ветром», — заметили в Белгидромете.
Во вторник, 9 июня, в Беларуси по востоку страны прогнозируются дожди, в отдельных районах грозы. В ночные часы по юго-восточной части ожидаются сильные сильны. Вероятен туман. Ночью температура воздуха составит от +8 на северо-западе страны и до +16 градусов на востоке. Днем прогнозируется от +21 до +27 градусов.
В среду, 10 июня, в ночное время осадки будут носить локальный характер, а утром и днем кратковременные дожди пройдут на большей части и местами с грозами. Возможен туман. В ночные часы ожидается от +9 до +16 градусов. Днем будет от +22 до +28 градусов. Местами температура воздуха окажется от +18 до +21 градуса.
В четверг, 11 июня, на большей части Беларуси прогнозируются дожди, местами они перерастут в сильные ливни с грозами. Вероятен слабый туман. При прохождении грозовых фронтов, обращают внимание синоптики, ветер усилится до 15−18 метров в секунду. Ночью ожидается от +10 до +17 градусов. Днем температура воздуха составит от +18 градусов по западу и до +30 градусов по востоку.
В пятницу, 12 июня, на большей части республики пройдут дожди и местами с грозами. Возможен слабый туман. Ночью прогнозируется от +11 до +18 градусов, а по западу — от +8 до +10 градусов. Днем ожидается от +16 градусов по западной части и до +29 градусов по юго-востоку.
Как отметили в Белгидромете, к выходным 13 и 14 июня ситуация начнет меняться. По причине роста атмосферного давления количество и интенсивность осадков постепенно уменьшатся. Однако вместе с северо-западными потоками в Беларусь начнет поступать прохладная воздушная масса — температурный фон немного понизится. Так, днем температура воздуха составит от +15 до +23 градусов.
В субботу, 13 июня, дожди пройдут лишь местами, но днем осадки охватят большую часть страны, в отдельных районах возможны грозы. В ночные часы будет от +8 до +15 градусов, днем — от +16 до +23 градусов. По юго-востоку прогнозируется до +26 градусов.
В воскресенье, 14 июня, погода улучшится, но кратковременные дожди с грозами все равно возможны местами по стране. Ночью температура воздуха окажется от +7 градусов по западу до +16 градусов по юго-востоку. Днем ожидается от +15 до +22 градусов. По юго-востоку воздух прогреется до +25 градусов.
Ранее белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал о непогоде и жаре до +29 на неделе с 8 по 14 июня: «Грозы, ливни, град».
Тем временем МЧС сказало о последствиях сильного ливня с ветром в Беларуси: «Подтопленные дома и упавшие деревья».
Кстати, нотариус сказала, можно ли в Беларуси передать квартиру вместо алиментов.