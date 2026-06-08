Синоптики сказали, когда отступят дожди в Беларуси

В среду, 10 июня, в ночное время осадки будут носить локальный характер, а утром и днем кратковременные дожди пройдут на большей части и местами с грозами. Возможен туман. В ночные часы ожидается от +9 до +16 градусов. Днем будет от +22 до +28 градусов. Местами температура воздуха окажется от +18 до +21 градуса.