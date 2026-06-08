«Президентские старты» в Нижнем Новгороде собрали более 600 участников

Физкультурно-спортивный праздник «Президентские старты» прошел 2 июня на площадке «Спорт Порт» в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Мероприятие организовали по государственной программе «Спорт России».
Праздник приурочили к празднованию 80-летия Нижегородского института управления Президентской академии. Мероприятие объединило более 600 участников. Среди них были студенты института, ведущие тренеры-преподаватели, а также представители спортивных клубов и организаций. В программу праздника вошли состязания по девяти видам спорта: мини-футболу, баскетболу 3×3, пляжному волейболу, гиревому спорту, настольным спортивным играм, фитнес-аэробике, дартсу, мини-настольному теннису и скиппингу — прыжкам через скакалку, включающие акробатические и танцевальные элементы.
Кроме основных соревнований, для участников подготовили дополнительные активности. Спортсмены смогли попробовать свои силы в забеге на 800 метров, студенческом крос-сфите и силовом экстриме. Также для них организовали мастер-классы по разным видам спорта. Завершилось мероприятие подведением итогов. Победителей в общекомандном и личном зачетах наградили почетными грамотами, кубками и медалями.
«Дисциплина, выносливость, умение работать в команде — базовые вещи, которые дарит спорт. И это точно поможет ребятам в будущем — и в плане здоровья, и в профессиональной деятельности», — сказал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.