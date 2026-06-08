«Президентские старты» в Нижнем Новгороде собрали более 600 участников

Кроме основных соревнований, для участников подготовили дополнительные активности. Спортсмены смогли попробовать свои силы в забеге на 800 метров, студенческом крос-сфите и силовом экстриме. Также для них организовали мастер-классы по разным видам спорта. Завершилось мероприятие подведением итогов. Победителей в общекомандном и личном зачетах наградили почетными грамотами, кубками и медалями.