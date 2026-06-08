В подмосковном Лыткарине очистили берег карьера Волкуша

Акция «Вода России» прошла в городе Лыткарино Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».
Площадкой акции стала береговая линия карьера Волкуша. Там участники собрали пластиковые бутылки, крышки, фантики и другой мусор, чтобы привести территорию у водоема в порядок. К уборке присоединились активисты, представители местной администрации, депутатского корпуса и других структур.
Напомним, акция «Вода России» проходит ежегодно по всей стране. Она объединяет тысячи добровольцев, которые помогают очищать берега водоемов и вносят вклад в сохранение окружающей среды.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.