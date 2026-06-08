Какой сегодня праздник: Международный день мотоциклиста

Международный день мотоциклиста посвящен популяризации мотоциклов как средства передвижения и демонстрации их преимуществ перед автомобилями. Праздник зародился в 1989 году благодаря Энди Голдфайну, основателю американской компании Aerostich, которая производила мотоциклетную экипировку. Он увидел байк надписью «Работай, чтобы ездить на мотоцикле, езди на работу на мотоцикле». Голдфайн оставил владельцу байка записку с просьбой использовать этот слоган для принта на майках от Aerostich. Позже под впечатлением от этой продукции призвал байкеров провести общенациональную акцию, отказавшись от автомобиля в пользу мотоцикла при поездке на работу. Она прошла в 1992 году. Многие владельцы двухколёсного транспорта оставили автомобили в гаражах и отправились к месту работы на байке, мотоцикле или скутере. Так возник праздник, известный как Всемирный день мотоциклиста. Всемирный день мотоциклиста отмечают от 750 тыс. до 1 млн человек, что делает этот праздник крупнейшим байкерским мероприятием в мире.
Международный день архивов призван повысить осведомленность о роли архивов и популяризировать работу архивистов. В 1948 году 9 июня под эгидой ЮНЕСКО был основан Международный совет архивов — профессиональная организация мирового архивного сообщества. На сегодня в МСА входит около 1,5 тысяч членов из более чем 190 стран. Во многих странах существуют свои национальные дни архивов, установленные ещё до принятия международной даты. Например, в России профессиональный праздник работников архивов отмечается 10 марта.
День пускания мыльных пузырей — неофициальный веселый праздник, посвященный одному из самых простых и завораживающих детских развлечений — мыльным пузырям. Праздник был создан в 2002 году американским художником и педагогом Марком Тревино. Его цель — привлечь внимание к традиционному детскому занятию и подарить радость людям всех возрастов. Со временем инициатива распространилась по миру. Само развлечение имеет давнюю историю. Археологические находки и древние изображения (в т. ч. рисунки в Помпеях и папирусы в Китае) показывают, что люди выдували пузыри ещё в античные времена — иногда даже случайно, например, во время ритуальных омовений. На картинах XVII-XVIII века можно увидеть детей, пускающих пузыри через глиняные соломинки. В 1966 году Алан Маккей попал в Книгу рекордов Гиннесса, создав мыльный пузырь длиной 32 метра.