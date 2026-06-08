Какой сегодня праздник: Международный день мотоциклиста

Международный день мотоциклиста посвящен популяризации мотоциклов как средства передвижения и демонстрации их преимуществ перед автомобилями. Праздник зародился в 1989 году благодаря Энди Голдфайну, основателю американской компании Aerostich, которая производила мотоциклетную экипировку. Он увидел байк надписью «Работай, чтобы ездить на мотоцикле, езди на работу на мотоцикле». Голдфайн оставил владельцу байка записку с просьбой использовать этот слоган для принта на майках от Aerostich. Позже под впечатлением от этой продукции призвал байкеров провести общенациональную акцию, отказавшись от автомобиля в пользу мотоцикла при поездке на работу. Она прошла в 1992 году. Многие владельцы двухколёсного транспорта оставили автомобили в гаражах и отправились к месту работы на байке, мотоцикле или скутере. Так возник праздник, известный как Всемирный день мотоциклиста. Всемирный день мотоциклиста отмечают от 750 тыс. до 1 млн человек, что делает этот праздник крупнейшим байкерским мероприятием в мире.