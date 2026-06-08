В иркутском поселке Кирова открыли новую врачебную амбулаторию

Новую врачебную амбулаторию открыли в поселке Кирова Иркутска, что соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Медучреждение рассчитано на 50 посещений в смену, сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
Всего обслуживаться в амбулатории смогут более шести тысяч человек. Для приема пациентов там оборудовали современную регистратуру, кабинеты неотложной помощи и функциональной диагностики, фильтр-бокс, кабинет приема и регистрации биоматериала, стерилизационную, а также смотровой, процедурный и прививочный кабинеты. Прием ведут участковый педиатр и фельдшер.
«Открытие этой амбулатории — важный шаг в повышении доступности медицинской помощи для жителей поселков Кирова, Горького и близлежащих населенных пунктов. Поскольку одна из национальных целей сегодня — сохранение населения и укрепление здоровья, важно, чтобы качественная медицинская помощь была доступна каждому жителю региона, независимо от места проживания. Мы создали здесь формат “мини-поликлиники”, в которой есть все условия для комфортного и эффективного оказания медицинской помощи, профилактики, диагностики и наблюдения заболеваний», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.