«Калининградтеплосеть» объяснила, откуда взялись большие счета за отопление за май

Показания с теплосчетчиков снимают в 20-х числах месяца, поэтому в счетах за отопление за май жители получили расчет и за конец апреля. Об этом сообщили в МП «Калининградтеплосеть», отвечая на вопросы жителей областного центра о внушительных счетах за тепло за май.
«Ежемесячно в квитанции попадает сумма, рассчитанная за период снятия показаний счетчиков — с 20-го по 20-е число каждого месяца. В майских квитанциях представлены суммы за остаточный период — с 20-х чисел апреля и до 4 мая», — сообщили на предприятии. Что касается потребителей, которые оплачивают отопление по нормативу, им оплата за май не начислялась.
Жители Калининграда ранее пожаловались на непомерные, по их мнению, счета за отопление за май с учетом того, что отопительный сезон был завершен в начале месяца. В частности, за квартиру площадью 56,3 м пришел счет на 2348.43 ₽
Отопительный сезон в областном центре завершился 4 мая. Как отмечала глава администрации Елена Дятлова, «что касается оплаты за 4 майских дня: тот, кто платит по счётчику — заплатит ровно по счётчику за потреблённое тепло и ни копейки больше». Тот кто платит по нормативу, по её словам, не заплатит ничего, поскольку в соответствии с законом «нормативщики» оплачивают весь зимний сезон целиком — равными частями с октября по апрель (при этом в октябре и апреле оплата насчитывается за весь месяц).
Во время прошедшего отопительного сезона жители Калининграда не раз жаловались на сильно возросшие счета за жилищно-коммунальные услуги. У некоторых суммы превышали прошлогодние в два раза. Власти утверждали, что существенного роста тарифов не было — платежи выросли из-за морозов. При этом путей решения проблемы жителям не предлагалось.