«У нас перемирие?» Макаревич* обрушился на Трампа после прилёта по его дому в Израиле

«К нам вчера прилетело. Окна, рамы, крыша… Нас по счастью не было дома. Интересно, Трамп правда думает, что с ними можно о чём-то договориться? То есть у нас перемирие?.. С утра уже была ещё одна тревога. Похоже, поехало», — сказал Макаревич*.