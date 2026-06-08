«У нас перемирие?» Макаревич* обрушился на Трампа после прилёта по его дому в Израиле

Удар по дому Андрея Макаревича* в Израиле. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _einatklein_
«К нам вчера прилетело. Окна, рамы, крыша… Нас по счастью не было дома. Интересно, Трамп правда думает, что с ними можно о чём-то договориться? То есть у нас перемирие?.. С утра уже была ещё одна тревога. Похоже, поехало», — сказал Макаревич*.
Момент удара попал на камеры уличного наблюдения. Кадры разместила супруга певца. Она посетовала, что ей пришлось полчаса «лежать» на обочине дороги вместе с сыном.
Напомним, Иран атаковал Израиль из-за ударов по Ливану. Стороны обменялись бомбардировками, но сейчас уже вернулись к перемирию.
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* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.