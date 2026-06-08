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Каллас высказалась против создания единой армии Евросоюза

Каллас заявила, что создание общей армии Евросоюза может привести к путанице из-за НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Глава евро дипломатии Кая Каллас выступила против создания единой армии стран Евросоюза. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД государств-участников ЕС.

«Почему я не поддерживаю создание дополнительной армии? Потому что у каждого государства-члена есть своя армия», — отметила Каллас.

По словам главы евродипломатии, ЕС пытается подтолкнуть своих участников к более тесному сотрудничеству. Однако создание общеевропейской армии может привести к тому, что вооруженные силы перейдут в распоряжение НАТО. При этом объединение сможет создать еще одну параллельную армию, иначе это может вызвать путаницу между блоками.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз трансформировался из политического объединения в военный блок. Как заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик, сейчас основным нарративом стран ЕС является их подготовка к конфликту с Россией в ближайшие несколько лет.

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