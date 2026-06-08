Каллас высказалась против создания единой армии Евросоюза

По словам главы евродипломатии, ЕС пытается подтолкнуть своих участников к более тесному сотрудничеству. Однако создание общеевропейской армии может привести к тому, что вооруженные силы перейдут в распоряжение НАТО. При этом объединение сможет создать еще одну параллельную армию, иначе это может вызвать путаницу между блоками.