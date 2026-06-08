Reuters: Германия и Франция закрывают проект совместного истребителя FCAS

По данным агентства, лидеры двух стран пришли к соглашению во время встречи на саммите ЕС — Западные Балканы в Черногории. Причиной закрытия программы, запущенной еще в 2017 году, стал многолетний конфликт между Airbus и французской Dassault Aviation. Компании так и не смогли договориться о разделении труда и правах на патенты.