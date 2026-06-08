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Синоптик раскрыл, сколько ещё москвичам изнывать от жары

Аномально тёплая погода с тридцатиградусной температурой воздуха сохранится в столичном регионе вплоть до воскресенья. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Источник: Life.ru

«До воскресенья в Москве прогнозируется до +31, а в пятницу, возможно, температура достигнет отметки в +33 градуса. Грубо говоря, почти вся неделя будет в районе 30 градусов», — сообщил синоптик.

Ранее в Москве начал действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды. Специалисты пояснили, что понятие «сильная жара» для столицы означает температуру от 30 градусов и выше, тогда как для большинства регионов России этот порог составляет 35 градусов. Оранжевый цвет в шкале погодной опасности является предпоследним по степени угрозы.

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