Стилист раскрыла тренды купальников на лето-2026

Эксперт пояснила, что в моде остаются минималистичные купальники из плотной ткани с хорошей посадкой, а также ретро-модели с высокой талией, горохом и полоской. Популярны и спортивные варианты — с топами-бра и рашгардами, которые подходят для активного отдыха.