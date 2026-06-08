Локальные перебои с топливом возможны на небольших АЗС в Ростовской области

Кроме того, на некоторых нефтеперерабатывающих заводах, по словам чиновника, существует «небольшое снижение объемов производства», связанное с внеплановыми ремонтными работами. Отмечается также повышенная загруженность транспортной сети РЖД. В связи с этим возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях. Крупные автозаправочные в Ростовской области станции продолжают работу в штатном режиме.