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Локальные перебои с топливом возможны на небольших АЗС в Ростовской области

В Ростовской области ситуация с обеспечением топливом остается стабильной. Об этом сообщил замгубернатора Игорь Сорокин.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области ситуация с обеспечением топливом остается стабильной. Об этом сообщил замгубернатора Игорь Сорокин.

По словам господина Сорокина, донской регион в летний период традиционно становится транзитным узлом к Черноморскому побережью и новым регионам. В свою очередь, рост трафика ежегодно приводит к увеличению спроса на бензин, дополнительный объем потребления дизельного топлива остается за аграрным сектором.

«Для приоритетного удовлетворения потребностей аграриев отпуск дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям осуществляется по уже имеющимся заявкам в рамках действующих контрактов», — написал Игорь Сорокин в своих социальных сетях.

Кроме того, на некоторых нефтеперерабатывающих заводах, по словам чиновника, существует «небольшое снижение объемов производства», связанное с внеплановыми ремонтными работами. Отмечается также повышенная загруженность транспортной сети РЖД. В связи с этим возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях. Крупные автозаправочные в Ростовской области станции продолжают работу в штатном режиме.

«Текущих запасов топлива на нефтебазах региона достаточно, автозаправочные станции продолжают работать в штатном режиме», — подытожил замгубернатора.