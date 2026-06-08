Лучший бомбардир КХЛ Вадим Шипачев перейдет в «Салават Юлаев»

Вадим Шипачев является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На его счету 1027 (321 шайба+706 результативных передач) очков в 1134 матчах (включая регулярный чемпионат и матчи play-off). На протяжении карьеры нападающий выступал за череповецкую «Северсталь», петербургский СКА, московское «Динамо», казанский «Ак Барс» и минское «Динамо». В составе СКА форвард стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). Вместе со сборной России Вадим Шипачев выиграл Олимпийские игры (2018) и чемпионат мира (2014).