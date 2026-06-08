Наградите артиста чеканной монетой

Инициатива долго не просуществовала. Слишком большая волна возмущения поднялась — от зрителей до актеров из старой гвардии, которым чаевые в храме Мельпомены показались жуткой пошлостью.
Прекрасная актриса Светлана Немоляева сказала, что искусство с общепитом не имеет ничего общего. Эксперимент в театре завершен, а осадочек остался. Наверное, желающих подать «хлеба» за «зрелища» не нашлось. А может, сами актеры сочли инициативу унизительной. Главная награда для артиста, творца — это аплодисменты зрителей, полный зал, цветы в конце спектакля. Сейчас артисты не нищенствуют, как в девяностые годы. Цены на билеты, сказать прямо, кусаются. При этом зал — битком. Конечно, цены в Театр на Покровке в разы меньше, чем, допустим, в МХТ на «Гамлета» с Юрой Борисовым, завернутым в фольгу, как рождественский гусь. Но это не повод перекладывать ответственность за материальное обеспечение актерского состава с руководства театра на зрителя.
А у нас вообще последнее время все чаще чаевые прямо-таки требуют. Не только в кафе, где часто уже заранее заложена сумма чаевых (всегда, кстати, завышенная относительно стандартных когда-то 10 процентов). Уже и в пункте выдачи маркетплейса предлагается оставить чаевые, потом еще обязательно возникает окошко «поблагодарить продавца» — денежкой, конечно. За что поблагодарить-то? Ты и так уже оплатил полную стоимость. Дополнительных денег ждут от клиента парикмахеры, косметологи, сантехники…. Да, напрямую никто не заставляет. Пока, во всяком случае. Но смотрят такими глазами, что рука прямо тянется накинуть деньжат сверх оговоренного. А чуть зазеваешься, чаевые уже запишут как стандартный платеж, и потом каждый раз будут снимать за поездку на такси или в том же пункте выдачи заказа.
Но даже если представить, что чаевые появятся в театрах, то найдутся и те, кто будет их оставлять: люди-то у нас благодарные. За настоящее искусство готовы были бы и платить. Только где оно, искусство настоящее?