Наградите артиста чеканной монетой

А у нас вообще последнее время все чаще чаевые прямо-таки требуют. Не только в кафе, где часто уже заранее заложена сумма чаевых (всегда, кстати, завышенная относительно стандартных когда-то 10 процентов). Уже и в пункте выдачи маркетплейса предлагается оставить чаевые, потом еще обязательно возникает окошко «поблагодарить продавца» — денежкой, конечно. За что поблагодарить-то? Ты и так уже оплатил полную стоимость. Дополнительных денег ждут от клиента парикмахеры, косметологи, сантехники…. Да, напрямую никто не заставляет. Пока, во всяком случае. Но смотрят такими глазами, что рука прямо тянется накинуть деньжат сверх оговоренного. А чуть зазеваешься, чаевые уже запишут как стандартный платеж, и потом каждый раз будут снимать за поездку на такси или в том же пункте выдачи заказа.