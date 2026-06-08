Жителей волгоградской Михайловки предупредили о скоплении спецтехники 9 июня

В Михайловке Волгоградской области 9 июня ожидается скопление спецтехники. Местные власти заранее предупреждают жителей и призывают не пугаться — в городе состоятся учения.
— Девятого июня на территории города состоятся плановые тактико-специальные учения по тушению природных пожаров. С 9:00 начнется выдвижение техники к местам отработки учебных вводных, — говорится в официальном сообщении. — Сохраняйте спокойствие и привычный ритм жизни. Уступайте дорогу машинам с включенными спецсигналами. Не препятствуйте движению спецтехники и аварийных служб.
В органах власти уточняют, что стартующие утром 9 июня в Михайловке мероприятия носят учебный характер и проводятся для отработки навыков действий личного состава реагирующих подразделений.