Жителей волгоградской Михайловки предупредили о скоплении спецтехники 9 июня

— Девятого июня на территории города состоятся плановые тактико-специальные учения по тушению природных пожаров. С 9:00 начнется выдвижение техники к местам отработки учебных вводных, — говорится в официальном сообщении. — Сохраняйте спокойствие и привычный ритм жизни. Уступайте дорогу машинам с включенными спецсигналами. Не препятствуйте движению спецтехники и аварийных служб.