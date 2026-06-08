«Похоже, поехало»: Макаревич* вышел на связь после обстрела его дома в Израиле

— К нам вчера прилетело. Окна, рамы, крыша… Нас по счастью не было дома. Интересно, Трамп правда думает, что с ними можно о чем-то договориться? То есть у нас перемирие?.. С утра уже была еще одна тревога. Похоже, поехало, — написал он в своих социальных сетях.