Стал известен глава министерства защиты объектов Нижегородской области

Также губернатор назначил и. о. зампредседателя правительства региона Дениса Исмагилова. До этого он являлся министром экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Теперь он будет координировать вопросы государственного и муниципального контроля. В его задачи будет входить курирование деятельности ГЖИ, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также управления государственной охраны ОКН.