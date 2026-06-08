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Стал известен глава министерства защиты объектов Нижегородской области

Также Глеб Никитин назначил и. о. зампредседателя правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Константина Бочкарева министром защиты объектов региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Бочкарев является выпускником Новосибирского военного института внутренних войск им. генерала армии И. К. Яковлева МВД РФ. Он также окончил РАНХиГС. В 2007—2025 годах проходил службу в ВС РФ.

Напомним, что в задачи нового министерства будут входить решение вопросов, связанных с СВО, безопасностью Нижегородской области и обороноспособностью страны.

Также губернатор назначил и. о. зампредседателя правительства региона Дениса Исмагилова. До этого он являлся министром экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Теперь он будет координировать вопросы государственного и муниципального контроля. В его задачи будет входить курирование деятельности ГЖИ, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также управления государственной охраны ОКН.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин похвалил Нижегородскую область за реставрацию ОКН.