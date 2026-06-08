Стал известен глава министерства защиты объектов Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Константина Бочкарева министром защиты объектов региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, что в задачи нового министерства будут входить решение вопросов, связанных с СВО, безопасностью Нижегородской области и обороноспособностью страны.
Также губернатор назначил и. о. зампредседателя правительства региона Дениса Исмагилова. До этого он являлся министром экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Теперь он будет координировать вопросы государственного и муниципального контроля. В его задачи будет входить курирование деятельности ГЖИ, государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также управления государственной охраны ОКН.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин похвалил Нижегородскую область за реставрацию ОКН.