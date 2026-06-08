Китаец купил квартиру на 34-м этаже 32-этажного жилого дома

Мужчина по фамилии Шэнь из китайской провинции Шэньси купил квартиру на 34-м этаже здания, которое на самом деле имеет всего 32 этажа. Приобретенная им недвижимость площадью 90 квадратных метров была продана по цене, составляющей около трети от рыночной.
Такая квартира относится к категории «с ограниченными правами собственности» — это неофициальный термин для недвижимости, расположенной в незаконно построенных зданиях на коллективных сельских землях. Закон не защищает такие квартиры, перепродать их нельзя, но спрос на них есть из-за низких цен. Застройщик убедил Шэня, что все необходимые разрешения будут оформлены позднее, и мужчина внес первоначальный взнос в размере 17 тысяч долларов.
Строительство было завершено с задержками, но когда Шэнь пришел за ключами, ему сообщили, что его квартира, якобы расположенная на 34-м этаже, просто не существует. Сначала мужчине предложили новую квартиру, однако денег на доплату у мужчины не было, а через два месяца и этот вариант оказался недоступен. Шэнь потребовал вернуть деньги, на что застройщик заявил, что средств у него нет, передает South China Morning Post.
Между тем с 1 июля 2026 года квартиры смогут продавать без личного согласия хозяина из-за изменений правил заключения дистанционных сделок с недвижимостью. Подробнее о том, что изменилось и как обезопасить себя от мошеннических действий, рассказывает «Вечерняя Москва».