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Китаец купил квартиру на 34-м этаже 32-этажного жилого дома

Мужчина по фамилии Шэнь из китайской провинции Шэньси купил квартиру на 34-м этаже здания, которое на самом деле имеет всего 32 этажа. Приобретенная им недвижимость площадью 90 квадратных метров была продана по цене, составляющей около трети от рыночной.

Мужчина по фамилии Шэнь из китайской провинции Шэньси купил квартиру на 34-м этаже здания, которое на самом деле имеет всего 32 этажа. Приобретенная им недвижимость площадью 90 квадратных метров была продана по цене, составляющей около трети от рыночной.

Такая квартира относится к категории «с ограниченными правами собственности» — это неофициальный термин для недвижимости, расположенной в незаконно построенных зданиях на коллективных сельских землях. Закон не защищает такие квартиры, перепродать их нельзя, но спрос на них есть из-за низких цен. Застройщик убедил Шэня, что все необходимые разрешения будут оформлены позднее, и мужчина внес первоначальный взнос в размере 17 тысяч долларов.

Строительство было завершено с задержками, но когда Шэнь пришел за ключами, ему сообщили, что его квартира, якобы расположенная на 34-м этаже, просто не существует. Сначала мужчине предложили новую квартиру, однако денег на доплату у мужчины не было, а через два месяца и этот вариант оказался недоступен. Шэнь потребовал вернуть деньги, на что застройщик заявил, что средств у него нет, передает South China Morning Post.

Между тем с 1 июля 2026 года квартиры смогут продавать без личного согласия хозяина из-за изменений правил заключения дистанционных сделок с недвижимостью. Подробнее о том, что изменилось и как обезопасить себя от мошеннических действий, рассказывает «Вечерняя Москва».