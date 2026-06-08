Китаец купил квартиру на 34-м этаже 32-этажного жилого дома

Строительство было завершено с задержками, но когда Шэнь пришел за ключами, ему сообщили, что его квартира, якобы расположенная на 34-м этаже, просто не существует. Сначала мужчине предложили новую квартиру, однако денег на доплату у мужчины не было, а через два месяца и этот вариант оказался недоступен. Шэнь потребовал вернуть деньги, на что застройщик заявил, что средств у него нет, передает South China Morning Post.