Скверы, парки и детские площадки: у жителей Ямала есть последний шанс повлиять на результат

Свои фавориты есть и в районах. В Надымском муниципалитете лидирует детская площадка на улице Зверева в Надыме, в Шурышкарском — сквер имени И. Г. Истомина в селе Мужи, в Ямальском районе — игровая площадка на улице Худи Сэроко в Яр-Сале. Жители Тазовского района активнее всего голосуют за сквер молодожёнов на Пушкина в Тазовском, Красноселькупского — за зону отдыха в сквере «Здоровье» в райцентре, а Пуровского — за детскую площадку на улице Республики в Тарко-Сале.