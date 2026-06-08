Липецкая область ищет перевозчиков ТКО на три месяца за 156 млн рублей

«Ъ-Черноземье» в январе сообщал, что по итогам аналогичных аукционов на первый квартал были определены два подрядчика для перевозок мусора. Совокупная стоимость заключенных тогда контрактов превысила 110 млн руб. Исполнителями выступили ООО «Липецкая областная коммунальная компания» (контракт на 9,6 млн руб.) и ООО «Специализированная транспортная компания» (контракты на 15 млн и 86,8 млн руб.). Срок оказания услуг по тем договорам был установлен до 31 марта.