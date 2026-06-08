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2 плюс 2: в Калининграде 8 июня появились на свет две двойни

Младенцы и мамы находятся в Региональном перинатальном центре.

Источник: Клопс.ru

В Региональном перинатальном центре 8 июня на свет появились сразу две двойни. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Все младенцы появились на свет с помощью кесарева сечения. Операции прошли успешно, мамы и новорождённые чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением медиков.

Первой на свет появилась так называемая «королевская двойня» — мальчик весом 3 250 граммов и ростом 50 см и девочка — 2 340 граммов и ростом 46 см.

Второй парой двойняшек стали два мальчика. Младенцы появились на свет с высокими для многоплодной беременности показателями: 3 080 граммов и рост 50 см и 2 900 граммов и 51 см рост.

Врачи центра отмечают, что рождение нескольких двоен за одни сутки — событие яркое, но не сверхординарное.

В мае 2026 года в перинатальном центре Калининграда медики помогли родить 31‑летней пациентке, одновременно с этим удалив кисту яичника.

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