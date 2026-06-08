Устроивших стендап на ПМЭФ полицейских хотят наградить за артистизм

Ранее Life.ru рассказывал, что в Оренбурге полицейские патрульно-постовой службы начали выезжать на дежурство на гольф-карах. Эта техника используется для патрулирования мест с высокой плотностью потока людей. Модель производит одна из компаний, работающих в инновационном центре «Сколково», а предназначена она для эксплуатации в парках, на стадионах и в зонах отдыха.