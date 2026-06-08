В Шатуре Подмосковья модернизируют водно-гребную базу

Развитие лодочной станции началось еще в прошлом году. Тогда на территории установили современные модули на 20 человек. Благодаря этому у спортсменов появились теплые раздевалки с подогревом, удобные душевые кабины и туалеты. Параллельно начали обновлять материально-техническую базу. В частности, для тренировок и соревнований приобрели две профессиональные лодки.