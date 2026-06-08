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В Шатуре Подмосковья модернизируют водно-гребную базу

Там уложат брусчатку, оборудуют велопарковку, а также обновят площадки для волейбола, футбола и баскетбола.

Источник: Национальные проекты России

Тренировочную базу для гребцов модернизируют на лодочной станции в Шатуре, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Работы проводят в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».

Развитие лодочной станции началось еще в прошлом году. Тогда на территории установили современные модули на 20 человек. Благодаря этому у спортсменов появились теплые раздевалки с подогревом, удобные душевые кабины и туалеты. Параллельно начали обновлять материально-техническую базу. В частности, для тренировок и соревнований приобрели две профессиональные лодки.

В этом году развитие территории продолжится. Там уложат брусчатку, оборудуют велопарковку, а также обновят площадки для волейбола, футбола и баскетбола. Кроме того, продолжат закупку новых лодок.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.