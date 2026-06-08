В Октябрьском районе Самары открыли новую детскую поликлинику

«Это первая подобная крупная детская поликлиника в Самаре. Она рассчитана на 500 посещений в смену. Здесь созданы комфортные условия для наших пациентов и их родителей. Также для медицинских работников есть возможности для удобной работы и отдыха. Всего в поликлинике трудятся около 100 сотрудников, включая 64 врачей», — отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.