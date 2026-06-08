В Октябрьском районе Самары открыли новую детскую поликлинику

Новую детскую поликлинику открыли в Октябрьском районе Самары, сообщили в областном министерстве здравоохранения. Здание построили и оснастили новым оборудованием при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Раньше медицинскую помощь детям оказывали в трех приспособленных помещениях на первых этажах жилых домов. Теперь юные пациенты смогут проходить лечение в просторном здании. Его общая площадь в 2,5 раза превышает площадь прежних помещений.
«Это первая подобная крупная детская поликлиника в Самаре. Она рассчитана на 500 посещений в смену. Здесь созданы комфортные условия для наших пациентов и их родителей. Также для медицинских работников есть возможности для удобной работы и отдыха. Всего в поликлинике трудятся около 100 сотрудников, включая 64 врачей», — отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.
В новом здании разместили всю участковую службу (28 участка), дошкольно-школьное отделение, кабинеты узкопрофильных специалистов, а также отделения физиотерапии, эндоскопии и рентгенологии. Кроме того, там оборудовали кабинет ультразвуковой диагностики и процедурную.
В новом здании создали два фильтр-бокса с отдельными входами: разделены потоки маленьких пациентов, чтобы предотвратить распространение инфекций. Организовано отделение неотложной помощи с двумя выездными бригадами.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.