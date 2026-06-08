В Саратове похоронили погибшего на СВО актёра Яловегу из «Доктора Живаго»

В марте 2008 года актёр расправился с двумя своими поклонницами. Следствие установило, что до трагедии он провёл с девушками вечер в баре, после чего поехал домой к одной из них. Там и произошло преступление. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы, позже срок сократили.