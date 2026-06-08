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Гимнастка Анна Попова выходит замуж за хоккеиста Павла Гоголева

Чемпионка России по художественной гимнастике в многоборье Анна Попова объявила о своей помолвке с хоккеистом тольяттинской «Лады» Павлом Гоголевым. 19-летняя спортсменка поделилась новостью в социальных сетях.

Чемпионка России по художественной гимнастике в многоборье Анна Попова объявила о своей помолвке с хоккеистом тольяттинской «Лады» Павлом Гоголевым. 19-летняя спортсменка поделилась новостью в социальных сетях.

— Я сказала ДА. 06.06.2026, — говорится в публикации.

Информация о романтических отношениях между Поповой и Гоголевым впервые появилась в Сети примерно месяц назад.

Днем ранее стало известно, что актриса Мария Порошина вышла замуж за коллегу Ярослава Бойко. Сама артистка не раскрывает подробности личной жизни и ничего не говорит о новом браке. О помолвке рассказал артист Гоша Куценко, от которого Порошина родила старшую дочь Полину. Порошина и Куценко поддерживают теплые отношения. Актриса даже позвала бывшего мужа на свадьбу с Бойко.

63-летний народный артист России Евгений Дятлов женился в четвертый раз. Новой избранницей актера стала его директор Дарья Травникова. Радостной новостью она поделилась на своей странице в социальной сети.