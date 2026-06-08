Гимнастка Анна Попова выходит замуж за хоккеиста Павла Гоголева

Днем ранее стало известно, что актриса Мария Порошина вышла замуж за коллегу Ярослава Бойко. Сама артистка не раскрывает подробности личной жизни и ничего не говорит о новом браке. О помолвке рассказал артист Гоша Куценко, от которого Порошина родила старшую дочь Полину. Порошина и Куценко поддерживают теплые отношения. Актриса даже позвала бывшего мужа на свадьбу с Бойко.