Гимнастка Анна Попова выходит замуж за хоккеиста Павла Гоголева

Чемпионка России по художественной гимнастике в многоборье Анна Попова объявила о своей помолвке с хоккеистом тольяттинской «Лады» Павлом Гоголевым. 19-летняя спортсменка поделилась новостью в социальных сетях.
— Я сказала ДА. 06.06.2026, — говорится в публикации.
Информация о романтических отношениях между Поповой и Гоголевым впервые появилась в Сети примерно месяц назад.
Днем ранее стало известно, что актриса Мария Порошина вышла замуж за коллегу Ярослава Бойко. Сама артистка не раскрывает подробности личной жизни и ничего не говорит о новом браке. О помолвке рассказал артист Гоша Куценко, от которого Порошина родила старшую дочь Полину. Порошина и Куценко поддерживают теплые отношения. Актриса даже позвала бывшего мужа на свадьбу с Бойко.
63-летний народный артист России Евгений Дятлов женился в четвертый раз. Новой избранницей актера стала его директор Дарья Травникова. Радостной новостью она поделилась на своей странице в социальной сети.