Эксперт рассказал, как мошенники охотятся на подростков

«Злоумышленники рассылают сообщения от имени якобы известных компаний и предлагают легкую работу с высокой зарплатой. Когда подросток откликается, ему присылают ссылку для “оформления на работу”- это поддельный сайт для кражи данных. Через такие страницы мошенники могут получить доступ к аккаунтам, личной информации и даже банковским данным», — сказал Щербаченко NEWS.ru.