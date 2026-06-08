Эксперт рассказал, как мошенники охотятся на подростков

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мошенники обманывают подростков, которые ищут подработку на лето, рассылая сообщения от имени известных компаний с предложениями легкой работы и высокой зарплаты, чтобы украсть личные данные и получить доступ к счетам, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Злоумышленники рассылают сообщения от имени якобы известных компаний и предлагают легкую работу с высокой зарплатой. Когда подросток откликается, ему присылают ссылку для “оформления на работу”- это поддельный сайт для кражи данных. Через такие страницы мошенники могут получить доступ к аккаунтам, личной информации и даже банковским данным», — сказал Щербаченко NEWS.ru.
По словам доцента, настоящие работодатели не просят вводить паспортные данные или данные карты по ссылкам из мессенджеров. Он также добавил, что перед заполнением анкет подросткам стоит посоветоваться с родителями. Цифровая безопасность сегодня нужна не только взрослым, но и детям, заключил Щербаченко.