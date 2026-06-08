Доказана теоретическая возможность квантовой передачи информации в прошлое

К такому выводу пришла группа физиков-теоретиков под руководством доцента Корнеллского университета (США) Марка Уайлда при анализе того, как могут работать и какой тип информации можно передавать через так называемые замкнутые времениподобные кривые. Так физики и математики называют особые каналы в структуре пространства-времени, при движении через которые объект возвращается в исходную точку не только в пространстве, но и во времени.