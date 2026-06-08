В подмосковном Воскресенске прошел легкоатлетический забег

Легкоатлетический забег «Воскресенская верста — 2026» прошел в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Мероприятие состоялось 6 июня при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Участникам предстояло преодолеть дистанцию в одну версту — 1066,8 метра. Формат мероприятия был рассчитан на людей разного возраста и уровня подготовки — от самых юных бегунов до взрослых участников, от любителей до профессионалов.
Помимо спортивной части для гостей подготовили развлекательную программу. В парке работали фотозоны, выставка фотографий с прошлых лет, творческие мастер-классы, интерактивная площадка, а также зона для игры в аэрохоккей. Кроме того, участников и гостей угощали ароматным травяным чаем из самовара.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.