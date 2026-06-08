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Участники «БумБатла» посетили предприятие по производству гофрокартона

Они смогли проследить за процессом переработки макулатуры.

Источник: Национальные проекты России

Ученики Лицея № 4 города Данкова Липецкой области, победившего в шестом сезоне Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» нацпроекта «Экологическое благополучие», посетили предприятие «Л-Пак». Это один из крупнейших в России производителей гофрокартона и упаковочных материалов полного цикла, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

«Во время экскурсии у учащихся была уникальная возможность проследить за процессом переработки макулатуры и увидеть, как старая коробка превращается в новую», — рассказала специалист по внутреннему обучению персонала ГК «Л-Пак» Анна Невзорова.

В ходе экскурсии ребята посетили склад макулатуры, бумагоделательную машину, гофропроизводство и посоревновались в сборе коробок. В завершение все получили памятные подарки. После мероприятия ребята поделились своими впечатлениями и рассказали о личном опыте участия в акции «БумБатл».

Напомним, 5 июня, в День эколога, на сайте бумбатл.рф открылась регистрация участников. Присоединиться к акции легко: достаточно собрать макулатуру, сдать ее в ближайший пункт приема и загрузить акт на сайт бумбатл.рф. Участвовать могут все — от воспитанников детского сада до представителей бизнеса и НКО.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.