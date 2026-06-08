Участники «БумБатла» посетили предприятие по производству гофрокартона

Напомним, 5 июня, в День эколога, на сайте бумбатл.рф открылась регистрация участников. Присоединиться к акции легко: достаточно собрать макулатуру, сдать ее в ближайший пункт приема и загрузить акт на сайт бумбатл.рф. Участвовать могут все — от воспитанников детского сада до представителей бизнеса и НКО.