Участники «БумБатла» посетили предприятие по производству гофрокартона

Ученики Лицея № 4 города Данкова Липецкой области, победившего в шестом сезоне Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» нацпроекта «Экологическое благополучие», посетили предприятие «Л-Пак». Это один из крупнейших в России производителей гофрокартона и упаковочных материалов полного цикла, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
«Во время экскурсии у учащихся была уникальная возможность проследить за процессом переработки макулатуры и увидеть, как старая коробка превращается в новую», — рассказала специалист по внутреннему обучению персонала ГК «Л-Пак» Анна Невзорова.
В ходе экскурсии ребята посетили склад макулатуры, бумагоделательную машину, гофропроизводство и посоревновались в сборе коробок. В завершение все получили памятные подарки. После мероприятия ребята поделились своими впечатлениями и рассказали о личном опыте участия в акции «БумБатл».
Напомним, 5 июня, в День эколога, на сайте бумбатл.рф открылась регистрация участников. Присоединиться к акции легко: достаточно собрать макулатуру, сдать ее в ближайший пункт приема и загрузить акт на сайт бумбатл.рф. Участвовать могут все — от воспитанников детского сада до представителей бизнеса и НКО.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.