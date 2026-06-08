Ученые впервые засняли белую акулу в Средиземном море

«В ходе операции по извлечению брошенных сетей в открытом море, дайверы засняли, предположительно, первые кадры взрослой белой акулы в Средиземном море в ее естественной среде обитания. Хотя в этом регионе время от времени появлялись акулы у поверхности, кадры, сделанные дайверами, ранее никогда не фиксировались», — говорится в пресс-релизе на сайте организации.