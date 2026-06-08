Нижегородским водителям объяснили, можно ли за руль после кваса и кефира

По словам специалиста, даже безалкогольные напитки могут содержать небольшое количество этанола — обычно до 0,5%. Квас и кефир относятся к продуктам естественного брожения, поэтому в них присутствуют следы алкоголя. Аналогичная ситуация и с безалкогольным пивом, из которого полностью удалить этанол технологически невозможно. При этом такие концентрации не приводят к опьянению и не влияют на скорость реакции водителя.