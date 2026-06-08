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В селе Вознесенка в Башкирии благоустроят центральную площадь

Специалисты заасфальтируют территорию, установят новые бортовые камни, смонтируют систему освещения.

Центральную площадь благоустроят в селе Вознесенка Республики Башкортостан, сообщили в администрации Дуванского района. Работы пройдут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Специалисты заасфальтируют территорию для комфортного передвижения пешеходов, установят новые бортовые камни, смонтируют систему освещения. Также там разместят скамейки и урны. Обновление позволит не только улучшить внешний вид площади, но и сделать ее более удобной и безопасной.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.