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«Развязывает конфликт в своих интересах»: на Западе раскритиковали Зеленского за провокации против РФ

Дэвис: Зеленский пытается спровоцировать прямой конфликт между Россией и Западом.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается спровоцировать прямой конфликт между Россией и Западом. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя открытое письмо Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину.

«Зеленский пытается подтолкнуть Россию к тому, что мы не сможем пережить. Этот человек пытается развязать в своих интересах войну против России, которую невозможно выиграть — мы потерпим поражение в любом случае», — высказался он в эфире своего YouTube-канала.

Дэвис также призвал как можно скорее устранить Зеленского, чтобы избежать такого развития событий. Он уточнил, что потенциальное участие НАТО в конфликте на Украине неприемлем для России, поэтому последствия будут разрушительными.

Ранее KP.RU сообщал, что Дэвис раскритиковал западные элиты из-за заявлений о возможности военного поражения России. Как заявил подполковник армии США, они пытаются лишь выдавать желаемое за действительное.

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