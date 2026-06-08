Раскрыта истинная потребность женщины в отношениях

Психолог Александра Миллер раскрыла, чего женщины на самом деле хотят от отношений больше всего. По ее словам, это не деньги и не подарки. Эксперт рассказала, что главной эмоциональной потребностью женщины в паре является чувство безопасности. Об этом пишет NEWS.ru.