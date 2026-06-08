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Минэнерго объяснило проблемы с поставками топлива на юге России

Минэнерго: сложности с топливом на юге России отмечаются из-за роста атак ВСУ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Временные сложности с поставками топлива в ряде южных регионов России возникают из-за роста воздушных атак противника, сообщило Минэнерго РФ.

«В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», — говорится в сообщении.

В Минэнерго напомнили о том, что отраслевой штаб, в который входят все крупнейшие компании российского ТЭК, ведет постоянную работу. Его задачей является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны.

Ранее власти Ростовской области и Краснодарского края отмечали, что крупные АЗС в их регионах работают штатно, и там есть запасы топлива. По информации оперативного штаба Кубани, краткосрочный сбой мелкооптовых закупок топлива на частных заправочных станциях спровоцировал повышенных спрос на крупных АЗС.