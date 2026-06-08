Лучшего арбитра Африки Артана не пустили в США для работы на Чемпионате мира

Сомалийскому футбольному арбитру Омару Абдулкадиру Артану, который должен был судить матчи Чемпионата мира по футболу 2026 года, было отказано во въезде в США по прибытии в международный аэропорт Майами. Он не получил разрешения на въезд, несмотря на наличие действующей американской визы и дипломатического паспорта, выданного посольством Сомали в Кении.