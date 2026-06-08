Лучшего арбитра Африки Артана не пустили в США для работы на Чемпионате мира

Сомалийскому футбольному арбитру Омару Абдулкадиру Артану, который должен был судить матчи Чемпионата мира по футболу 2026 года, было отказано во въезде в США по прибытии в международный аэропорт Майами. Он не получил разрешения на въезд, несмотря на наличие действующей американской визы и дипломатического паспорта, выданного посольством Сомали в Кении.
Причины отказа не разглашаются, однако Сомали входит в список стран, подпадающих под иммиграционные ограничения, введенные ранее администрацией президента США. После отказа Артан был отправлен обратным рейсом в Турцию. ФИФА ранее подтверждала, что все визовые вопросы с арбитром были урегулированы.
Старший советник министерства спорта Сомали Сиисе Аден Абшир назвал произошедшее ударом по справедливости и принципам честной игры, отметив, что Артан, признанный лучшим арбитром Африки в 2025 году, заслуживает поддержки футбольного сообщества, передает The Daily Somalia в соцсети Х.
ФИФА обновила правила футбола в преддверии турнира. Так, в новых нормативах замененному игроку дается 10 секунд на то, чтобы покинуть поле. В противном случае его замену отложат на минуту, а команда временно будет играть в меньшинстве.