Популярные и редкие имена для детей в России в 2026 году

С начала 2026 года в России определились как самые популярные, так и крайне необычные имена для новорождённых. Данные опубликованы на информационно‑аналитическом портале «Реестр ЗАГС» (актуальны на начало июня 2026 года).
Среди самых редких имён у девочек лидирует Диёрахон, а у мальчиков — Кенден. В пятёрку необычных женских имён также вошли Асиана, Ошурмо, Кристаль и Муаминат. Среди редких мужских — Есуман, Ахмадходжа, Адальбий и Фёдор‑Тео.
В Москве свои необычные находки: среди редких мужских имён отмечены Тим, Баймырза, Барфи, Абдубасир и Сабыр, а среди женских — Грейс Айна, Олувабунми, Ассана, Элисса, Гулбахор и Ан Ньиен.
При этом общие тренды по стране показывают чёткое предпочтение традиционным именам. Чаще всего девочек называли София — так назвали 7 639 младенцев по России, а в Москве это имя заняло второе место (702 новорождённые). В пятёрке популярных женских имён по стране также Анна (6 740), Ева (6 539), Василиса (5 861) и Варвара (5 837). В столице в топ‑5 вошли Мария (682) и Василиса (577), а Анна оказалась на первом месте (741 новорождённая).
У мальчиков безоговорочный лидер — Михаил: в целом по России это имя получили 10 128 малышей, а в Москве — 1 070, что тоже вывело его на первую строчку. За ним в общероссийском рейтинге следуют Александр (8 427), Артём (6 989), Матвей (6 115) и Тимофей (6 041). В Москве в пятёрку лидеров также попали Лев (679), Иван (638) и Марк (601).
Как показывают данные статистики, несмотря на интерес к экзотическим вариантам, большинство родителей в 2026 году отдают предпочтение проверенным и распространённым именам для своих детей.