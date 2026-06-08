Популярные и редкие имена для детей в России в 2026 году

При этом общие тренды по стране показывают чёткое предпочтение традиционным именам. Чаще всего девочек называли София — так назвали 7 639 младенцев по России, а в Москве это имя заняло второе место (702 новорождённые). В пятёрке популярных женских имён по стране также Анна (6 740), Ева (6 539), Василиса (5 861) и Варвара (5 837). В столице в топ‑5 вошли Мария (682) и Василиса (577), а Анна оказалась на первом месте (741 новорождённая).