Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни состоялся в Челябинске

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни прошел с 5 по 7 июня в Челябинске. Мероприятие соответствовало целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате губернатора и правительства области.
Юбилейный, 50-й фестиваль объединил участников, гостей и исполнителей из разных городов страны. В течение трех дней проходили сольные концерты, гала-концерты, конкурсы авторской песни для детей и взрослых, мастер-классы и поэтические мероприятия. На сценах фестиваля выступили Олег Митяев, Тимур Шаов, Галина Хомчик, а также другие известные исполнители и представители бардовского движения. Вход на все мероприятия был свободный.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.