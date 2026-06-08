Что известно о сохранившейся в Волгограде царицынской каланче

— Первый этаж каланчи занимали пожарные подводы. Команда же жила в обустроенном на втором этаже общежитии. Правда, предназначалось оно только для холостых мужчин: семейные жили в пристройках рядом, — продолжают в краеведческом музее. — Конюшня и кузнеца размещались во дворе. Дежурили пожарные по строгому графику. Работа была поистине непростой: старые машины, вода, наливаемая обычными черпаками, то и дело рвущиеся пожарные «рукава», которые после смены относили сапожникам. К слову, в обязанности специалистов входило не только тушение пожаров, но также доставка дров в больницу и школы и зажжение уличных фонарей. При этом всем жалование пожарных было до обидного мало — всего 12 рублей. Из городской казны на содержание команды и обоза выделялось 9.592 рубля 55 копеек.