Ростовскому медицинскому вузу выделили 912 мест специалитета в 2026 году

По словам министра здравоохранения Ростовской области Наири Варданяна, медицинские организации ожидают более тысячи выпускников Ростовского государственного медицинского университета и профильных колледжей. По данным властей, в РостГМУ в 2026 году увеличили количество бюджетных мест. Так, в рамках приемной кампании на специалитете выделено 912 мест, из них 532 — целевые, а также 312 мест в ординатуре. Кроме того, по инициативе медицинских организаций проработан вопрос получения целевых квот в ведущих вузах соседних регионов — Ставропольском и Воронежском медицинских университетах.