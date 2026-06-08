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Ростовскому медицинскому вузу выделили 912 мест специалитета в 2026 году

В Ростовской области обсудили меры по повышению кадрового обеспечения здравоохранения и подготовку к приему молодых специалистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области обсудили меры по повышению кадрового обеспечения здравоохранения и подготовку к приему молодых специалистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам министра здравоохранения Ростовской области Наири Варданяна, медицинские организации ожидают более тысячи выпускников Ростовского государственного медицинского университета и профильных колледжей. По данным властей, в РостГМУ в 2026 году увеличили количество бюджетных мест. Так, в рамках приемной кампании на специалитете выделено 912 мест, из них 532 — целевые, а также 312 мест в ординатуре. Кроме того, по инициативе медицинских организаций проработан вопрос получения целевых квот в ведущих вузах соседних регионов — Ставропольском и Воронежском медицинских университетах.