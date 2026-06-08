В селе Октябрьском Оренбургской области открыли клуб для родителей

Для этого в клубе будут проводить занятия по программе «Азбука счастливой семьи». Специалисты познакомят родителей с основами семейной и детской психологии, а также педагогики. Полученные знания помогут взрослым лучше понимать своих детей, выстраивать доверительное общение и находить решения в сложных жизненных ситуациях.