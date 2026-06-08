В селе Октябрьском Оренбургской области открыли клуб для родителей

Новый клуб для родителей «Устойчивая семья» открыли на базе комплексного центра социального обслуживания населения в Октябрьском районе Оренбургской области, сообщили в администрации муниципального образования. Это соответствует целям национального проекта «Семья».
Новая площадка создана для поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и находящихся в социально опасном положении. Работа клуба будет направлена на укрепление детско-родительских отношений, профилактику семейных конфликтов и поддержку родителей в вопросах воспитания.
Для этого в клубе будут проводить занятия по программе «Азбука счастливой семьи». Специалисты познакомят родителей с основами семейной и детской психологии, а также педагогики. Полученные знания помогут взрослым лучше понимать своих детей, выстраивать доверительное общение и находить решения в сложных жизненных ситуациях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.