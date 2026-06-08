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Аэродоставку грузов между двумя улицами протестируют в Нижнем Новгороде

Новый маршрут свяжет улицы Костина и Голубева.

В Нижнем Новгороде пройдут испытания маршрута для доставки малогаборитных грузов при помощи дронов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Испытания начнутся с 9 июня. Новый маршрут свяжет улицы Костина и Голубева. Доставка грузов будет проходит под контролем специалистов. Аппараты дополнительно оснастят современными системами навигации, световыми сигнальными огнями и парашютным модулем.

Кроме того, продолжаются тесты маршрутов ул. Костина — ул. Геологов и ул. Костина — ул. Коминтерна.

Ранее сообщалось, что расписание ночных автобусов планируют изменить в Нижнем Новгороде.