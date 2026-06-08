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Житель Гурьевска получил 11 лет за поджог полицейской машины по указанию куратора

Балтийский флотский военный суд вынес приговор 26-летнему жителю Гурьевска, признанному виновным в.

Источник: Kaliningradnews

совершении террористического акта. Преступление было совершено в октябре 2025 года.

Следствие и суд установили, что мужчина действовал под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Целью поджога автомобиля полиции была дестабилизация деятельности органов власти.

Преступление выявили и задокументировали сотрудники УМВД России по Калининградской области.

Суд приговорил фигуранта к 11 годам лишения свободы. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. На время следствия мужчина находился под стражей.